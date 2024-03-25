製造業向け賃貸用地、需要増

インド製造業向け賃貸用地、需要増24年末に1600万平方フィート到達PICK UP建設NEW国・地域インド業種建設関連タグインド自動車二輪車車部品電機精密機器機械金融一般証券不動産建設・プラント電子・コンピューターマクロ経済統計インフラ設備投資雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波北汽藍谷が欧州開拓、スペインにＥＶ輸出中国北京車両貿易自動車NEWＢＹＤのＮＥＶ生産台数、累計700万台に中国深セン車両統計自動車NEW１～２月の輸入車３％減、日本からが最多中国車両貿易統計自動車NEWＰＨＶ人気高まる、ＥＶにないメリット注目中国車両統計自動車NEW小鵬の新型「空飛ぶクルマ」、型式証明申請中国広東車両自動車その他製造空運政策・法律・規制NEW奇瑞、第３四半期にイタリアで販売開始か中国安徽車両自動車NEWＧＤＰ今年の経済成長率は３％超え、国発会トップ台湾経済マクロ経済電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW１Ｑ成長率は6.1％、スタンチャート予想ベトナム経済マクロ経済NEW飲食品産業、23年成長率は4.47％＝産業相インドネシア食品マクロ経済貿易統計食品・飲料設備投資NEWＧＤＰ成長率6.1％と民間予測、１～３月フィリピン経済マクロ経済NEW製造業向け賃貸用地、需要増 24年末に1600万平方フィート到達インド建設マクロ経済統計自動車二輪車電子・コンピューター電機精密機器機械インフラ金融一般設備投資証券不動産建設・プラント雇用・労務車部品NEW幸福度ランキング、香港は86位に低下香港社会統計社会一般自動車統計１～２月の輸入車３％減、日本からが最多中国車両貿易統計自動車NEWＰＨＶ人気高まる、ＥＶにないメリット注目中国車両統計自動車NEWＢＹＤのＮＥＶ生産台数、累計700万台に中国深セン車両統計自動車NEW世界ビリオネア、中国勢は最多814人＝胡潤中国経済マクロ経済統計社会一般NEW２月の自動車輸出、0.2％増の8.9万台タイ車両統計自動車二輪車車部品NEW２月の自動車生産台数、19％減の13.4万台タイ車両統計自動車二輪車車部品NEW