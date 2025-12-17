経営者連盟、26年予算で外国人雇用緩和要望

シンガポール経営者連盟、26年予算で外国人雇用緩和要望経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済財政インフラ雇用・労務ＧＤＰ26年成長率に下振れリスク 国境紛争再燃で、最悪１％割れもタイ経済マクロ経済貿易政治一般政策・法律・規制軍事選挙財政外交NEW経営者連盟、26年予算で外国人雇用緩和要望シンガポール経済マクロ経済インフラ雇用・労務財政NEW10月の対外債務、前年同月比0.3％増インドネシア経済マクロ経済統計財政NEW本日のニュージーランド１行情報（16日付）ニュージーランド経済マクロ経済NEW企業の４割、26年は増収予想＝総商会調査香港経済マクロ経済貿易統計雇用・労務対外債務、９月末は微増の1491億ドルフィリピン経済マクロ経済統計金融一般財政シンガポールの最新ニュース投資家はテクノロジー企業に注目、ＰｗＣ調査シンガポール経済統計ＩＴ一般金融一般NEW中国との間で27件の覚書締結 金融・デジタルなど、経済連携強化シンガポール経済マクロ経済ＩＴ一般金融一般政治一般政策・法律・規制NEW太陽光マキシオン、特許侵害で中国社を提訴シンガポール製造その他製造電力・ガス・水道環境政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港26年の昇給率見通しは2.9％独自PICK UP経済統計雇用・労務NEW中国日本食店、２年で1.5万店減PICK UPサービスマクロ経済統計食品・飲料外食・飲食更新台湾総統、予算配分法の公布拒否PICK UP政治政治一般政策・法律・規制財政NEW各国・地域のトップ記事一覧へ