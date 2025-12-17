26年成長率に下振れリスク

タイ26年成長率に下振れリスク国境紛争再燃で、最悪１％割れもPICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイカンボジアマクロ経済貿易財政政策・法律・規制政治一般外交選挙軍事ＧＤＰ26年成長率に下振れリスク 国境紛争再燃で、最悪１％割れもタイ経済マクロ経済貿易政治一般政策・法律・規制軍事選挙財政外交NEW経営者連盟、26年予算で外国人雇用緩和要望シンガポール経済マクロ経済インフラ雇用・労務財政NEW10月の対外債務、前年同月比0.3％増インドネシア経済マクロ経済統計財政NEW本日のニュージーランド１行情報（16日付）ニュージーランド経済マクロ経済NEW企業の４割、26年は増収予想＝総商会調査香港経済マクロ経済貿易統計雇用・労務対外債務、９月末は微増の1491億ドルフィリピン経済マクロ経済統計金融一般財政タイの最新ニュース消費財オーソト、中国の雲南白薬と提携タイ化学食品・飲料医薬品化学一般小売りNEWＰＭ2.5上昇と火入れ収穫無関係＝製糖団体タイ農水農林・水産環境中銀が為替介入、12月に域内最高2.5％上昇タイ金融鉄鋼・金属金融一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港26年の昇給率見通しは2.9％独自PICK UP経済統計雇用・労務NEW中国日本食店、２年で1.5万店減PICK UPサービスマクロ経済統計食品・飲料外食・飲食更新台湾総統、予算配分法の公布拒否PICK UP政治政治一般政策・法律・規制財政NEW各国・地域のトップ記事一覧へ