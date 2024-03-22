天津の１～２月経済統計、鉱工業は5.2％増

中国天津天津の１～２月経済統計、鉱工業は5.2％増経済NEW国・地域中国天津業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＣＰＩ広東省の鉱工業生産、１～２月は10.6％増中国広東経済マクロ経済統計NEW天津の１～２月経済統計、鉱工業は5.2％増中国天津経済マクロ経済貿易統計NEWＣＰＩ予測の上方修正排除せず、富邦金台湾経済マクロ経済電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済NEW２月のＣＰＩ上昇率2.1％、伸び幅0.4Ｐ拡大香港経済マクロ経済統計中銀、予想外の利上げ決定 電気料金「引き上げ」を考慮台湾金融マクロ経済電力・ガス・水道金融一般政策・法律・規制自動車統計天津の１～２月経済統計、鉱工業は5.2％増中国天津経済マクロ経済貿易統計NEW理想汽車、１Ｑの販売台数予測を下方修正中国北京車両統計自動車NEW上海浦東、公道205キロをＩＣＶに開放中国上海運輸統計自動車ＩＴ一般陸運NEW新エネ車、地場人気が鮮明 消費者の７割超が「中国車買う」中国車両統計自動車小売りNEW【インドネシア経済統計】２月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEW＜資料＞インドネシア電動車販売・生産台数インドネシア車両統計自動車電機NEW貿易統計天津の１～２月経済統計、鉱工業は5.2％増中国天津経済マクロ経済貿易統計NEW【インドネシア経済統計】２月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEW【フィリピン為替情報】ペソは安値、米に根強いインフレ圧力フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制NEWＮＺ２月貿易収支、輸入増で赤字大幅拡大ニュージーランド経済マクロ経済貿易統計NEW米23年経常赤字124兆円、輸入縮小で15.7％減米国経済貿易統計NEW河北の１～２月経済統計、鉱工業は8.5％増中国河北経済マクロ経済貿易統計