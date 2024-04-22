【つれづれルピア】ルピア安進展

インドネシア【つれづれルピア】ルピア安進展経済国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシア金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載つれづれルピアＣＰＩ広西のＧＤＰ、１～３月は3.1％成長中国広西経済マクロ経済統計設備投資広東省のＧＤＰ、１～３月は4.4％成長中国広東経済マクロ経済統計【つれづれルピア】ルピア安進展インドネシア経済マクロ経済金融一般酷暑と地政学的混乱にインフレ懸念、準備銀インド経済マクロ経済統計自動車その他製造石油・石炭・ガス金融一般社会一般環境政治一般軍事選挙雲南省のＧＤＰ、１～３月は4.6％成長中国雲南経済マクロ経済統計３月のＣＰＩ上昇率2.0％、伸び幅0.1Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計つれづれルピア【つれづれルピア】ルピア安進展インドネシア経済マクロ経済金融一般【つれづれルピア】米 金利利下げの動向インドネシア経済マクロ経済【つれづれルピア】インドネシア大統領選挙インドネシア経済マクロ経済【つれづれルピア】2024年インドネシアルピアの見通しインドネシア経済マクロ経済【つれづれルピア】米 利上げ局面の終了インドネシア経済マクロ経済【つれづれルピア】インドネシア サプライズ利上げインドネシア経済マクロ経済