豪準備銀、インフレ抑制も利下げは11月以降か

オーストラリア豪準備銀、インフレ抑制も利下げは11月以降か経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般マクロ経済統計政策・法律・規制雇用・労務ＣＰＩ３月ＣＰＩは1.8％上昇、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計NEW豪ＣＰＩ、１Ｑは3.6％上昇 予測上回り高金利長期化もオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般NEW豪準備銀、インフレ抑制も利下げは11月以降かオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制NEW広西のＧＤＰ、１～３月は3.1％成長中国広西経済マクロ経済統計設備投資広東省のＧＤＰ、１～３月は4.4％成長中国広東経済マクロ経済統計【つれづれルピア】ルピア安進展インドネシア経済マクロ経済金融一般失業率豪準備銀、インフレ抑制も利下げは11月以降かオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制NEW１Ｑ経済成長率は想定内、財政長官香港経済マクロ経済１～３月の新規就業者303万人、目標の25％中国経済マクロ経済金融一般保険雇用・労務政策・法律・規制３月の失業率1.0％、前月並みタイ経済マクロ経済統計雇用・労務３月失業率3.38％、２カ月ぶり下落台湾経済マクロ経済統計雇用・労務新車販売13％増、１～３月 過去最高、供給改善で勢いフィリピン車両マクロ経済統計自動車石油・石炭・ガス金融一般政策・法律・規制