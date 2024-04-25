NNA ASIA

サービス案内
    韓国

    １Ｑ成長率、前期比1.3％

    輸出と建設投資がけん引
    PICK UP
    経済
    NEW
    国・地域
    韓国
    業種
    経済
    関連タグ

    ＧＤＰ

    貿易統計