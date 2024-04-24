豪ＣＰＩ、１Ｑは3.6％上昇

オーストラリア豪ＣＰＩ、１Ｑは3.6％上昇予測上回り高金利長期化も経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般マクロ経済統計ＣＰＩ３月ＣＰＩは1.8％上昇、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計NEW豪ＣＰＩ、１Ｑは3.6％上昇 予測上回り高金利長期化もオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般NEW豪準備銀、インフレ抑制も利下げは11月以降かオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制NEW広西のＧＤＰ、１～３月は3.1％成長中国広西経済マクロ経済統計設備投資広東省のＧＤＰ、１～３月は4.4％成長中国広東経済マクロ経済統計【つれづれルピア】ルピア安進展インドネシア経済マクロ経済金融一般貿易統計第１四半期の輸出11.9％増 本土向け回復、対米もプラス香港経済マクロ経済貿易統計NEW１Ｑ成長率、前期比1.3％ 輸出と建設投資がけん引韓国経済マクロ経済貿易統計NEW24年成長率予測、６％に引き下げ＝英銀ベトナム経済マクロ経済統計NEWＩＴ関連投資、データセンターが８割占有マレーシアＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEWＮＺ３月貿易収支、赤字2.2億＄に大幅縮小ニュージーランド経済マクロ経済貿易統計NEW豪ＣＰＩ、１Ｑは3.6％上昇 予測上回り高金利長期化もオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般NEW