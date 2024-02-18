最低賃金引き上げ議論やまず

フィリピン最低賃金引き上げ議論やまず日給1000円上昇も、経営を圧迫PICK UP経済国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済政策・法律・規制雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報「給与額に不満」が９割超、求人サイト台湾経済マクロ経済統計雇用・労務最低賃金引き上げ議論やまず 日給1000円上昇も、経営を圧迫フィリピン経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制23年の経常性賃金、前年比2.43％増台湾経済マクロ経済統計雇用・労務最低賃金100ペソ引き上げ法案、上院で可決フィリピン経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制ビザ枠の算定給与、７月から200Ｓドル上昇シンガポール経済雇用・労務政策・法律・規制低所得労働者の昇給支援、政府負担率引上げシンガポール経済雇用・労務政策・法律・規制財政ＣＰＩ最低賃金引き上げ議論やまず 日給1000円上昇も、経営を圧迫フィリピン経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制遼寧のＣＰＩ、１月は0.9％下落中国遼寧経済マクロ経済統計23年の成長率、1.9％に減速 「中国頼み」外れ市場予想下回るタイ経済マクロ経済統計天津の１月ＣＰＩ、３年ぶり下げ幅中国天津経済マクロ経済統計広東省の１月ＣＰＩ、下落率１％超え中国広東経済マクロ経済統計浙江の１月ＣＰＩ、３カ月連続マイナス中国浙江経済マクロ経済統計