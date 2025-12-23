中国福田汽車、物流会社にＥＶトラック納入

フィリピン中国福田汽車、物流会社にＥＶトラック納入車両NEW国・地域フィリピン業種車両関連タグ中国フィリピン自動車陸運環境関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略ＮＥＶトラックをリース、複数社が事業化中国車両自動車設備投資その他サービス陸運環境政策・法律・規制NEW奇瑞汽車のＥＶ工場、来年１月に稼働へタイ車両自動車電機NEWＢＹＤ、シアヌークビル工場で生産開始カンボジア車両自動車電機建設・プラント更新中国福田汽車、物流会社にＥＶトラック納入フィリピン車両自動車陸運環境NEWＢＹＤ、ベルギーでＥＶバス268台受注中国深セン車両自動車陸運一汽解放の仏山工場稼働、年産５千台中国広東車両自動車フィリピンの最新ニュース国際収支、11月は2.25億ドルの赤字フィリピン金融マクロ経済統計金融一般エネ統制委、洋上風力向け変電所建設を承認フィリピン公益インフラ電力・ガス・水道環境政策・法律・規制NEWポップマート、メガモールに比初の常設店フィリピンサービスその他サービス各国・地域のトップ記事台湾決済アプリ、ＡＩで経営支援PICK UP金融マクロ経済決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信金融一般イベントNEW韓国金海空港が国際線１千万人超PICK UP運輸空運観光NEWタイ11月の車生産、11.1％増PICK UP車両貿易統計自動車二輪車政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ