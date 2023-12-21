24年の日系昇給率4.5％予測

中国24年の日系昇給率4.5％予測ＮＮＡ調査、伸び鈍化独自PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国日本マクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報24年の日系昇給率4.5％予測 ＮＮＡ調査、伸び鈍化中国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW最賃の引き上げ、委員会と政府の対立続くタイ経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEW最低賃金、６％引き上げへ 来年７月に、労使が合意ベトナム経済雇用・労務政策・法律・規制ＮＺの賃金上昇率が減速、インフレ率下回るニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務外国人就業者、過去最多の92.3万人に韓国経済マクロ経済社会一般雇用・労務最低賃金、引き上げ幅拡大を20日にも決定へタイ経済マクロ経済雇用・労務ＣＰＩ遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は4.5％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW24年の日系昇給率4.5％予測 ＮＮＡ調査、伸び鈍化中国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW11月のＣＰＩ上昇率2.6％、伸び幅0.1Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計NEW【23年の10大ニュース】豪ＮＺ、急激な物価高に翻弄 忍び寄る景気低迷オーストラリア経済マクロ経済NEW天津の１～11月経済統計、鉱工業は3.3％増中国天津経済マクロ経済統計一行ニュース（20日付）中国経済マクロ経済