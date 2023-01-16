ベトナム【現場で語る2023年】鋼材の用途拡大へ営業強化日鉄、公共投資のてこ入れも期待鉄鋼NEW国・地域ベトナム業種鉄鋼関連タグベトナム鉄鋼・金属関連トピックス・特集・連載現場で語る2023年現場で語る2023年【現場で語る2023年】鋼材の用途拡大へ営業強化 日鉄、公共投資のてこ入れも期待ベトナム鉄鋼鉄鋼・金属NEW【現場で語る2023年】日立、金融ＩＴ事業に注力 基幹システムへの参入視野にベトナムＩＴＩＴ一般【現場で語る2023年】世界で需要増、生産強化へ エースコック、新工場建設も視野ベトナム食品食品・飲料【現場で語る2023年】５Ｇ商用化、事業拡大にらむ ＫＤＤＩ、アプリで付加価値提供ベトナムＩＴＩＴ一般通信【現場で語る2023年】味の素、包材モノマテ化推進 プラごみ削減、企業価値を重視ベトナム食品食品・飲料農林・水産外食・飲食【現場で語る2023年】生ビールのシェア拡大に注力 サッポロ、新分野広げ差別化ベトナム食品食品・飲料関連記事ＪＣＣＨ会頭に双日・水嶋氏、総会で承認ベトナム経済マクロ経済イベント【コロナを超えて】日本製鉄、インフラ整備に期待 東南ア最大市場、建材需要が７割ベトナム鉄鋼自動車電機鉄鋼・金属その他製造インフラ建設・プラント中鋼、住友商事から越ＣＳＶＣ株５％分取得ベトナム鉄鋼鉄鋼・金属証券中鋼、住友商事から越ＣＳＶＣ株５％分取得台湾鉄鋼鉄鋼・金属証券新日鉄住金、ＨＣＭ市に事務所：鉄鋼ニーズに迅速対応ベトナム鉄鋼マクロ経済鉄鋼・金属