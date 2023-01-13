中国-全国【中国潮流】ディスカウント食料品店が増加賞味期限間近でも若者に人気商業NEW国・地域中国-全国業種商業関連タグ中国食品・飲料小売り関連トピックス・特集・連載中国潮流 ～14億人市場の流行りモノ～中国潮流 ～14億人市場の流行りモノ～【中国潮流】ディスカウント食料品店が増加 賞味期限間近でも若者に人気中国-全国商業食品・飲料小売りNEW【中国潮流】デザイン性ある「紅包」が人気 キャッシュレス化でも個性を中国-全国ＩＴマクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター通信食品・飲料娯楽社会一般【中国潮流】睡眠ビジネスが拡大 新職業「寝かしつけ師」中国-全国サービスマクロ経済その他サービス社会一般雇用・労務【中国潮流】ライブ配信でチャイナドリーム 10人に１人がアカウント保有中国-全国媒体ＩＴ一般電子・コンピューター娯楽メディア社会一般雇用・労務小売り【中国潮流】マイナースポーツに脚光 「手軽さ」など魅力にスケボ人口拡大中国-全国経済マクロ経済その他サービス娯楽スポーツ政策・法律・規制小売り【中国潮流】中国のアイスが高価格化 若者の付加価値追求が後押し中国-全国食品マクロ経済ＩＴ一般食品・飲料その他サービス社会一般小売り関連記事自転車品薄に、コロナ禍で人気拍車中国-全国製造その他製造社会一般スポーツテイクオフ：家に帰ると、玄関の前に…中国-全国社会社会一般テイクオフ：香港屈指の繁華街、旺角…香港社会社会一般テイクオフ：優れた報道や文学活動な…台湾社会社会一般テイクオフ：統計上の物価上昇率は低…インドネシア社会社会一般