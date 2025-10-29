中国【中国潮流】オートテニス場の人気じわり手軽さが売り、「スキマ」活用で利用拡大サービスNEW国・地域中国業種サービス関連タグ中国その他サービス政策・法律・規制設備投資スポーツ関連トピックス・特集・連載中国潮流 ～14億人市場の流行りモノ～中国潮流 ～14億人市場の流行りモノ～【中国潮流】オートテニス場の人気じわり 手軽さが売り、「スキマ」活用で利用拡大中国サービス設備投資その他サービススポーツ政策・法律・規制NEW【中国潮流】若者を席巻する「痛金」 ＩＰと融合、安定資産から自己表現へ中国鉄鋼鉄鋼・金属宝石・宝飾品金融一般娯楽メディア社会一般小売り【中国潮流】ＡＩトイが急成長 参入障壁低く新製品続々、ＩＰ市場けん引へ中国製造ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造娯楽メディア教育文化・宗教小売り【中国潮流】「脱口秀」の人気高まる マイク１本で若者に笑いを中国媒体娯楽メディア社会一般文化・宗教【中国潮流】観光地に広がる外骨格ロボット 応用シーン開拓で成長する新興技術中国経済マクロ経済ＩＴ一般電機保健医療その他製造精密機器機械観光社会一般【中国潮流】都市部で広がる「会食ガチャ」 “予測不能な出会い”を提供中国サービスマクロ経済観光社会一般イベント外食・飲食中国の最新ニュース億緯リ能、１～９月は12％減益＝コスト増で中国広東製造決算自動車その他製造車部品NEW人民銀総裁、国債売買の再開を発表中国金融マクロ経済ＩＴ一般金融一般政策・法律・規制NEW海外倉庫への投資４倍に、物流網を強化中国運輸貿易設備投資倉庫陸運海運空運各国・地域のトップ記事中国ゲーム市場が上向き傾向PICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他サービス娯楽メディア社会一般NEW台湾トランプ氏への信頼薄れるPICK UP政治統計社会一般政治一般軍事NEW韓国７～９月期ＧＤＰは1.2％増PICK UP経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ