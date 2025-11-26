中国【中国潮流】糖葫芦が「菓子界のエルメス」に庶民スイーツ高級化、プチぜいたく需要食品NEW国・地域中国業種食品関連タグ中国食品・飲料その他サービス社会一般文化・宗教関連トピックス・特集・連載中国潮流 ～14億人市場の流行りモノ～中国潮流 ～14億人市場の流行りモノ～【中国潮流】糖葫芦が「菓子界のエルメス」に 庶民スイーツ高級化、プチぜいたく需要中国食品食品・飲料その他サービス社会一般文化・宗教NEW【中国潮流】オートテニス場の人気じわり 手軽さが売り、「スキマ」活用で利用拡大中国サービス設備投資その他サービススポーツ政策・法律・規制【中国潮流】若者を席巻する「痛金」 ＩＰと融合、安定資産から自己表現へ中国鉄鋼鉄鋼・金属宝石・宝飾品金融一般娯楽メディア社会一般小売り【中国潮流】ＡＩトイが急成長 参入障壁低く新製品続々、ＩＰ市場けん引へ中国製造ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造娯楽メディア教育文化・宗教小売り【中国潮流】「脱口秀」の人気高まる マイク１本で若者に笑いを中国媒体娯楽メディア社会一般文化・宗教【中国潮流】観光地に広がる外骨格ロボット 応用シーン開拓で成長する新興技術中国経済マクロ経済ＩＴ一般電機保健医療その他製造精密機器機械観光社会一般中国の最新ニュース住宅市場が二極化、大都市への人口集中で中国建設マクロ経済統計不動産建設・プラント社会一般NEW銅高騰、空調企業がアルミなど代替品活用中国電機電機鉄鋼・金属その他製造鉱業NEW大連の１～10月経済統計、鉱工業は12.3％増中国遼寧経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事インド中古車市場、29/30年度に倍増へPICK UP車両統計自動車環境NEW中国中国富裕層が求める体験価値独自PICK UP商業食品・飲料繊維政策・法律・規制小売りNEW香港香港政界の反応は抑制的かPICK UP政治マクロ経済観光社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ