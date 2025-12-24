中国【中国潮流】アイロンビーズの人気じわり体験工房が増加、若者らの交流の場にサービスNEW国・地域中国業種サービス関連タグ中国小売りその他サービス娯楽関連トピックス・特集・連載中国潮流 ～14億人市場の流行りモノ～中国潮流 ～14億人市場の流行りモノ～【中国潮流】アイロンビーズの人気じわり 体験工房が増加、若者らの交流の場に中国サービスその他サービス娯楽小売りNEW【中国潮流】糖葫芦が「菓子界のエルメス」に 庶民スイーツ高級化、プチぜいたく需要中国食品食品・飲料その他サービス社会一般文化・宗教【中国潮流】オートテニス場の人気じわり 手軽さが売り、「スキマ」活用で利用拡大中国サービス設備投資その他サービススポーツ政策・法律・規制【中国潮流】若者を席巻する「痛金」 ＩＰと融合、安定資産から自己表現へ中国鉄鋼鉄鋼・金属宝石・宝飾品金融一般娯楽メディア社会一般小売り【中国潮流】ＡＩトイが急成長 参入障壁低く新製品続々、ＩＰ市場けん引へ中国製造ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造娯楽メディア教育文化・宗教小売り【中国潮流】「脱口秀」の人気高まる マイク１本で若者に笑いを中国媒体娯楽メディア社会一般文化・宗教中国の最新ニュース中国、ＥＵ産乳製品に反補助金関税中国食品貿易食品・飲料農林・水産政策・法律・規制【中国ユニコーン】新市場を開く挑戦者たち 【第15回】急成長を支える３つの要素中国経済マクロ経済ベンチャーNEW一行ニュース（23日付）中国経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事中国【中国で勝ち抜く】生成ＡＩ導入の機運高まる独自PICK UPＩＴマクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューターその他サービス社会一般NEW香港河套協力区、香港園区が開園PICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般バイオ不動産政策・法律・規制NEW台湾26年の日系昇給率3.1％予測PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ