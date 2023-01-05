【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（11月）５カ国が２桁成長

ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（11月）５カ国が２桁成長経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計工業設備稼働率、22年４Ｑは75.7％に下落中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信化学一般繊維その他製造石油・石炭・ガスNEW一汽解放の22年販売、６割減の17万台中国-北京車両貿易統計自動車NEW12月の経済指標、鉱工業の伸び鈍化続く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW現代自がインドで成長加速 ＳＵＶ好調、ＥＶでスズキ追う韓国車両統計自動車NEW電動車登録、22年は9.1万台 ＢＥＶが7.7倍増と伸びをけん引タイ車両統計自動車環境NEW12月の産業景況感92.6、７カ月ぶりに悪化タイ経済統計NEW貿易統計22年ＧＤＰ3.0％成長、過去２番目の低水準中国-全国経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制財政NEW一汽解放の22年販売、６割減の17万台中国-北京車両貿易統計自動車NEW22年のＧＤＰ成長率3.0％ 過去２番目の低水準も、前途良好中国-全国経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資観光雇用・労務政策・法律・規制財政小売り外食・飲食NEW二輪・三輪車販売、22年は16％減の2142万台中国-全国車両貿易統計二輪車NEW22年の輸出額、企業約３割が前年比２割以上増台湾経済マクロ経済貿易統計NEW22年の工作機械輸出額、９％増台湾製造貿易統計その他製造機械NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（11月）５カ国が２桁成長ASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（11月）上昇鈍化も高止りASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（11月） ４％増の30万台、11カ月ぶり低成長ASEAN経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月）２カ国で前年同月比マイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（10月）インドネシアやベトナムが好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月）４カ国で上昇率が鈍化シンガポール経済マクロ経済統計関連記事【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（６月）前年同月比44％増、８カ月連続２桁増シンガポール経済マクロ経済貿易統計自動車電機石油・石炭・ガス【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（５月）前年同月比54％増、６カ国が２桁以上の伸びシンガポール経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（４月） 前年同月比35％増、伸び加速ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（12月） 前年同月比29％増、６カ国で２桁の伸びASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（12月） 輸出２％減、２桁マイナスの国ゼロにASEAN経済マクロ経済貿易統計