アジア【年始特集】国際情勢・為替・消費に懸念景気リスク、コロナから認識変化独自PICK UP経済NEW国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアラオスマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載2023年 アジア駐在員景況感調査2023年 アジア駐在員景況感調査【年始特集】国際情勢・為替・消費に懸念 景気リスク、コロナから認識変化アジア経済マクロ経済統計NEW【年始特集】22年下期「増収」４割弱 前年から減少、業績回復のペース鈍化アジア経済マクロ経済食品・飲料【年始特集】日系景況感、「改善」は４割 回復期待も不透明感、駐在員調査アジア経済マクロ経済統計自動車統計自動車販売店の５割が昨年赤字、コロナで中国-全国車両統計自動車NEW安徽の１～11月経済統計、鉱工業は6.2％増中国-安徽経済マクロ経済統計NEW力帆の22年販売、14.7倍の5.7万台中国-重慶車両統計自動車NEW北汽新能源の22年販売台数、目標の半分中国-北京車両統計自動車証券NEW深センのコンテナ取扱量、3000万ＴＥＵ突破中国-深セン運輸貿易統計自動車建設・プラント海運NEWホンダの22年新車販売12％減、２年連続減少中国-全国車両統計自動車NEW貿易統計安徽の１～11月経済統計、鉱工業は6.2％増中国-安徽経済マクロ経済統計NEW河南鄭州の成長率目標、23年は「７％」中国-河南経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW深センのコンテナ取扱量、3000万ＴＥＵ突破中国-深セン運輸貿易統計自動車建設・プラント海運NEW23年輸出額、最大で９％減＝中華微信所台湾経済マクロ経済貿易統計NEW23年成長率2.3％、ＤＢＳ予想据え置き台湾経済マクロ経済統計NEW最大の貿易黒字国はベトナム、中華圏減速で韓国経済マクロ経済貿易統計NEW関連記事景気リスク、物価上昇が最大 原料高騰「影響あり」は８割超にアジア経済マクロ経済統計【年始特集】上期景気、６割が改善予想 アジア駐在員、コロナ収束に期待アジア経済マクロ経済統計【第１位】中台首脳、分断後初の首脳会談台湾政治イベント政治一般政策・法律・規制選挙外交中台関係の安定、全ての基礎：馬総統、就任７年演説で強調台湾政治政治一般政策・法律・規制【第１位】地方選で国民党惨敗、政策停滞も台湾経済マクロ経済政治一般選挙