駐在員の６割、景気停滞を予測

日本駐在員の６割、景気停滞を予測コロナ反動一服、インフレ懸念も経済NEW国・地域日本業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーラオスマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載2023年 アジア駐在員景況感調査2023年 アジア駐在員景況感調査駐在員の６割、景気停滞を予測 コロナ反動一服、インフレ懸念も日本経済マクロ経済統計NEW【年始特集】有望投資先、23年もベトナム ８年連続１位、インドにも高評価アジア経済マクロ経済【年始特集】国際情勢・為替・消費に懸念 景気リスク、コロナから認識変化アジア経済マクロ経済統計【年始特集】22年下期「増収」４割弱 前年から減少、業績回復のペース鈍化アジア経済マクロ経済食品・飲料【年始特集】日系景況感、「改善」は４割 回復期待も不透明感、駐在員調査アジア経済マクロ経済統計自動車統計吉利の６月販売、９％増の13.8万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW全国の車保有台数、今年上期に900万台増中国車両統計自動車二輪車NEWボルボの上期中国販売、12％増の7.8万台中国車両統計自動車NEW上海汽車の６月販売、３カ月ぶりマイナス中国上海車両統計自動車NEW福田汽車の６月新車販売、16％増の4.6万台中国北京車両統計自動車NEWＬＧエナジー２Ｑ営業益、ＥＶ成長で2.6倍韓国車両統計自動車車部品NEW失業率５月の失業率4.3％、18年ぶり低水準フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務NEW駐在員の６割、景気停滞を予測 コロナ反動一服、インフレ懸念も日本経済マクロ経済統計NEW５月の失業率1.9％、３カ月ぶり悪化も低水準シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務財政黒字拡大、税収はＧＤＰ比24％突破オーストラリア経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政２Ｑ失業率2.3％、前期からわずかに悪化ベトナム経済マクロ経済統計雇用・労務５月失業率3.46％、２カ月連続低下台湾経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計１～５月サービス貿易10％増、旅行回復続く中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光NEW吉利の６月販売、９％増の13.8万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW６月輸出額、23％減の323億米ドル台湾経済マクロ経済貿易統計NEW５月の経常収支、19.3億米ドル黒字韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般証券NEW４～６月のコメ輸出は26万トン、1.12億ドルミャンマー農水貿易統計農林・水産NEW対ベトナム輸出額、１～５月は前年比２割増カンボジア経済マクロ経済貿易統計農林・水産NEW