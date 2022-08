【タイ政治社会の潮流】「副署」と「勅命」(第382回)

立憲君主制における国王の政治的関与を抑制する制度として「副署countersignature 」があることは、一般には知られているようで知られていないかもしれない。「The King can do no wrong(王は悪を成し得ず )」という原則、つまり「国王の名において政治が行なわれる場合でも実質…