隣国の国境閉鎖、経済損失600億バーツも

タイ隣国の国境閉鎖、経済損失600億バーツも経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイカンボジアマクロ経済統計貿易政策・法律・規制政治一般外交軍事貿易統計大連の１～５月経済統計、鉱工業は12.0％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW24年の医薬品生産、過去最高の32.9兆ウォン韓国医薬貿易統計保健医療医薬品NEW米国関税、家電に懸念広がる サムスン・ＬＧの競争力低下も韓国電機貿易統計電機その他製造NEW【タイ経済統計】2025年５月タイ経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車空運観光NEW隣国の国境閉鎖、経済損失600億バーツもタイ経済マクロ経済貿易統計政治一般政策・法律・規制軍事外交NEW発電用石炭、中印でインドネシア産離れインドネシア資源貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEWタイの最新ニュース政府、ＡＩインフラに154億ドル投資期待タイＩＴＩＴ一般インフラ設備投資政策・法律・規制財政ベトジェット現法、東京・大阪線を12月就航タイ運輸空運観光NEW都市鉄道の運賃上限、８月に登録開始タイ運輸陸運各国・地域のトップ記事香港空母「山東」を市民に公開PICK UP社会社会一般イベント政治一般政策・法律・規制軍事更新ミャンマー総司令官、ユーラシア経済同盟の会議に出席PICK UP経済マクロ経済政治一般外交NEW中国小米が新型ＥＶ、予約29万台PICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ