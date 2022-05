【新・知財最前線は今】続・人工知能は、エジソンになれるのか?

File No.164 2021年8月11日の本欄「人工知能は、エジソンになれるのか?」で、「DABUS:Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience」という名前の人工知能(AI)を「発明者」として韓国特許庁に出願された特許出願について、1、韓国特許庁が自然人ではな…