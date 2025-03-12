【新・知財最前線は今】韓国特許庁、「2025年度主要業務推進計画」を発表

韓国【新・知財最前線は今】韓国特許庁、「2025年度主要業務推進計画」を発表経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済関連トピックス・特集・連載どうなる韓国？ ―新・知財最前線は今どうなる韓国？ ―新・知財最前線は今【新・知財最前線は今】韓国特許庁、「2025年度主要業務推進計画」を発表韓国経済マクロ経済【新・知財最前線は今】リヤド意匠法条約（Riyadh Design Law Treaty）が採択される韓国経済マクロ経済【新・知財最前線は今】2025年度韓国特許庁予算から見る、韓国における技術行政動向韓国経済マクロ経済【新・知財最前線は今】韓国の知財金融、10兆ウォン突破韓国経済マクロ経済【新・知財最前線は今】商標共存同意（コンセント）制度の利用実績韓国経済マクロ経済【新・知財最前線は今】低消費電力ディスプレーＬＴＰＯ技術の特許出願傾向韓国経済マクロ経済韓国の最新ニュースホームプラスが現金確保に注力、信頼回復へ韓国商業食品・飲料小売り［書評］「比較のなかの韓国政治」浅羽祐樹著韓国社会社会一般政治一般自動車部品業界、24年は3800人不足韓国車両自動車車部品各国・地域のトップ記事シンガポールセールスフォース、５年で10億米ドル投資へＩＴＩＴ一般NEW中国２月の新車販売は３割増PICK UP車両貿易統計自動車香港タクシーがサービス差別化へPICK UP運輸自動車陸運政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ