【新・知財最前線は今】先端技術分野の特許審査を加速させる優先審査の拡大

韓国【新・知財最前線は今】先端技術分野の特許審査を加速させる優先審査の拡大経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済関連トピックス・特集・連載どうなる韓国？ ―新・知財最前線は今どうなる韓国？ ―新・知財最前線は今【新・知財最前線は今】先端技術分野の特許審査を加速させる優先審査の拡大韓国経済マクロ経済NEW【新・知財最前線は今】韓国特許庁、「2025年度主要業務推進計画」を発表韓国経済マクロ経済【新・知財最前線は今】リヤド意匠法条約（Riyadh Design Law Treaty）が採択される韓国経済マクロ経済【新・知財最前線は今】2025年度韓国特許庁予算から見る、韓国における技術行政動向韓国経済マクロ経済【新・知財最前線は今】韓国の知財金融、10兆ウォン突破韓国経済マクロ経済【新・知財最前線は今】商標共存同意（コンセント）制度の利用実績韓国経済マクロ経済韓国の最新ニュース罷免に歓喜、尹氏派は号泣韓国政治社会一般事件政治一般軍事選挙外交現代自動車、来月に大阪で直営店開業へ韓国車両自動車更新現代自、傘下の米ロボ開発社から数万台購入韓国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター各国・地域のトップ記事ミャンマー軍政ナンバー２、許可ない救援活動容認せずPICK UP政治社会一般政治一般軍事災害NEW中国中国は「最後まで戦う」PICK UP経済マクロ経済貿易証券政策・法律・規制NEW香港香港政府、米関税に７対策PICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ