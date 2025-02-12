【新・知財最前線は今】リヤド意匠法条約（Riyadh Design Law Treaty）が採択される

韓国【新・知財最前線は今】リヤド意匠法条約（Riyadh Design Law Treaty）が採択される経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済関連トピックス・特集・連載どうなる韓国？ ―新・知財最前線は今どうなる韓国？ ―新・知財最前線は今【新・知財最前線は今】リヤド意匠法条約（Riyadh Design Law Treaty）が採択される韓国経済マクロ経済【新・知財最前線は今】2025年度韓国特許庁予算から見る、韓国における技術行政動向韓国経済マクロ経済【新・知財最前線は今】韓国の知財金融、10兆ウォン突破韓国経済マクロ経済【新・知財最前線は今】商標共存同意（コンセント）制度の利用実績韓国経済マクロ経済【新・知財最前線は今】低消費電力ディスプレーＬＴＰＯ技術の特許出願傾向韓国経済マクロ経済【新・知財最前線は今】技術奪取防止の強化対策運用開始韓国経済マクロ経済韓国の最新ニュースＳＫがＡＩロボット注力、崔会長肝入りで韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター韓国電力が新ビジョン、35年に売上13兆円に韓国公益電力・ガス・水道済州の洋上風力団地、ＬＧエナジーが運営韓国公益電力・ガス・水道各国・地域のトップ記事シンガポール培養魚肉の市場テスト実施へ独自PICK UP食品食品・飲料バイオ更新中国ＳＣの規模が全国的に拡大へPICK UP商業統計設備投資その他サービス不動産建設・プラント小売り更新香港中央高官が深港協力区を視察PICK UP経済マクロ経済政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ