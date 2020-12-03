フィリピン ニュース

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フィリピン運輸

マニラ空港改修に暗雲

優先事業者、財務基盤弱く（10/23）

マニラ空港の改修・拡張事業を巡り、優先事業者であるメガワイド・コンストラクションの財務状況に懸念が出ている＝７月、ニノイ・アキノ国際空港（ＮＮＡ撮影）
フィリピンのマニラ首都圏にある国内最大の国際空港、ニノイ・アキノ国際空港（ＮＡＩＡ）の改修・拡張計画に暗雲が漂っている。建設大手メガワイド・コンストラクションが事業の優先交渉権を得たが、議会が同社の財…
フィリピン社会

コロナ感染新たに1664人、計36万3888人（10/23）

フィリピン保健省は22日、国内の新型コロナウイルスの感染者数が累計36万3,888人に増えたと発表した。前日か…

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フィリピン経済

経済区庁、登録企業９割が事業再開（10/23）

フィリピン経済区庁（ＰＥＺＡ）は22日、新型コロナウイルスの影響について、登録企業の87％に相当する2,62…

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フィリピン経済

コロナ対策法第２弾、予算配分が低調（10/23）

フィリピン予算管理省によると、９月に成立した新型コロナウイルス対策法の第２弾で、直ちに支出できる1,40…

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フィリピン観光

旅行業団体、航空会社に３億ペソ返金求める（10/23）

フィリピン旅行代理店協会（ＰＴＡＡ）は21日、国内外の航空会社に対して、３月以降に新型コロナウイルスの…

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フィリピン鉄鋼

フェロニッケル、鉄筋工場が来年着工（10/23）

フィリピンのニッケル生産大手グローバル・フェロニッケル・ホールディングス（ＧＦＮＩ）は22日、バターン…

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フィリピン資源

ニッケル協会、環境対応で２億ペソ投資（10/23）

フィリピン・ニッケル産業協会（ＰＮＩＡ）は21日、環境に配慮した採掘を全面実施するため今年１～６月に２…

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フィリピン資源

シェル製油所閉鎖、経済的影響大＝フィッチ（10/23）

格付け大手フィッチ・グループ傘下の市場調査会社フィッチ・ソリューションズは22日、フィリピンの石油元売…

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フィリピン運輸

バターン―カビテ橋事業、工学設計を発注（10/23）

フィリピンの公共事業道路省は20日、バターン州―カビテ州間の架橋事業で、詳細な工学設計の委託契約を結ん…

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フィリピン経済

ＳＢコープ、Ｘマス賞与支援で中小に融資（10/23）

フィリピン政府系の金融機関スモール・ビジネス・コーポレーション（ＳＢコープ）が、中小零細企業向けに総…

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フィリピン観光

旅行代理店、営業再開に二の足（10/23）

フィリピン旅行代理店協会（ＰＴＡＡ）が実施した調査で、旅行代理店などが営業再開をためらっていることが…

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フィリピン社会

「カラオケ禁止令」、在宅学習の邪魔は駄目（10/23）

【共同】その歌声は“騒音”です―。フィリピン・マニラ市は10月、カラオケ機器の日中の使用を禁止する条例…

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フィリピン金融

22日為替：＄１＝48.600ペソ（↓）（10/23）

22日のペソ相場は反落した。政府公式レートの終値は前日比0.015ペソ安の１米ドル＝48.600ペソだった。この日…

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フィリピン社会

〔クラクション〕労働省、自転車無料配布へ（10/23）

フィリピン労働雇用省は22日、新型コロナウイルスの影響で失業し、宅配サービスの配達員として働くことに関…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）（10/23）

本文なし

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アジア社会

（表）新型コロナによる日本人入国規制（22日）（10/23）

本文なし

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ミャンマー社会

日本と開発の超小型衛星、１機目が完成（10/23）

北海道大学と東北大学がミャンマー航空宇宙工科大学(ＭＡＥＵ)と共同で進めるミャンマー初の人工衛星開発プ…

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年10月22日時点）（10/23）

本文なし

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フィリピン社会

テイクオフ：朝は晴れ、昼に大雨、夕…（10/22）

朝は晴れ、昼に大雨、夕方にまた晴れ、夜は小雨に。灰色の厚い雲がビル群を覆い、昼間なのにいかなるやる気…

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フィリピン社会

中国人、ビザ悪用で不正入国　入管職員便宜、収賄400億ペソか（10/22）

入国管理局の本庁舎＝首都マニラ（ＮＮＡ撮影）
フィリピン入国管理局の職員らが、中国人の不正入国に便宜を図った見返りとして、計約400億ペソ（約870億円…

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フィリピン社会

コロナ感染新たに1509人、計36万2243人（10/22）

フィリピン保健省は21日、国内の新型コロナウイルスの感染者数が累計36万2,243人に増えたと発表した。前日か…

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フィリピン観光

観光省、ホテルの通常営業再開を許可（10/22）

フィリピン観光省は21日、新型コロナウイルス対策の外出・移動制限の緩和措置が敷かれている地域で、ホテル…

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フィリピン経済

20年ＧＤＰ６％減に下方修正、財務相（10/22）

フィリピンのドミンゲス財務相は20日、2020年国内総生産（ＧＤＰ）の政府予測が従来の5.5％減から6.0％減に…

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フィリピン製造

貿産省、合板認証制度を再導入（10/22）

フィリピン貿易産業省は20日、同国で合板を販売する国内外の企業に対する認証取得の義務付けを再開すると発…

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フィリピン経済

公共事業の184件、契約額が予算超過（10/22）

フィリピン政府の監査委員会（ＣＯＡ）が公表した2019年の監査報告書によると、公共事業道路省が進める公共…

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フィリピン資源

Ｆジェン、ＬＮＧ設備契約で入札通知（10/22）

フィリピンのロペス財閥系発電大手ファースト・ジェンは21日、液化天然ガス（ＬＮＧ）の浮体式貯蔵・再ガス…

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フィリピン資源

国営石油、来年中にパラワン沖で掘削開始（10/22）

フィリピン国営石油会社（ＰＮＯＣ）の探査子会社ＰＮＯＣエクスプロレーション（ＰＮＯＣ―ＥＣ）は、パラ…

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フィリピン農水

フィリップモリス、国産原料1.3億ドル分購入（10/22）

フィリピンのたばこ最大手フィリップ・モリス・フォーチュン・タバコ（ＰＭＦＴＣ）は、今後３年間で国産葉…

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フィリピンサービス

外食ジョリビー、添好運株を追加取得（10/22）

フィリピンの外食最大手ジョリビー・フーズ（ＪＦＣ）は20日、香港発祥の点心専門店「添好運（ティムホーワ…

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フィリピン金融

21日為替：＄１＝48.585ペソ（↑）（10/22）

21日のペソ相場は反発した。政府公式レートの終値は前日比0.035ペソ高の１米ドル＝48.585ペソだった。この日…

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フィリピン社会

〔クラクション〕世界年金指数、比は下位層（10/22）

米コンサルティング大手マーサーは20日、各国の年金制度を比較検証する「メルボルン・マーサー・グローバル…

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