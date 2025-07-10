〔セブ通信〕アボイティス、発電会社を来年解散

フィリピン〔セブ通信〕アボイティス、発電会社を来年解散公益NEW国・地域フィリピン業種公益関連タグフィリピン電力・ガス・水道関連トピックス・特集・連載セブ通信セブ通信〔セブ通信〕アボイティス、発電会社を来年解散フィリピン公益電力・ガス・水道NEW〔セブ通信〕高速バス整備、世銀が遅延指摘フィリピン運輸インフラ建設・プラント陸運政策・法律・規制〔セブ通信〕トップライン、商業施設を開業フィリピン商業ＩＴ一般不動産小売り外食・飲食〔セブ通信〕国内最長橋、通行料引き上げフィリピン運輸陸運政策・法律・規制〔セブ通信〕セブランド、新タウンシップ開発フィリピン建設不動産建設・プラント〔セブ通信〕米系テクログ、ＢＰＯ拠点設置へフィリピンサービスＩＴ一般設備投資その他サービス雇用・労務フィリピンの最新ニュース外貨準備、６月末は1053億ドルに増加フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般テイクオフ：治安の悪化が指摘される…フィリピン社会社会一般NEWトップライン、給油所や貯蔵施設を取得フィリピン資源石油・石炭・ガス小売りNEW各国・地域のトップ記事香港皇崗で実質的「両地一検」PICK UP運輸インフラ設備投資陸運観光社会一般政策・法律・規制NEW台湾米との関税交渉、各界が注視PICK UP経済マクロ経済貿易自動車農林・水産政策・法律・規制NEW韓国グーグルと韓国ブランド協業PICK UPＩＴＩＴ一般小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ