マレーシア ニュース

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マレーシアサービス

コロナ禍で飲食店に閑古鳥

影響全国へ、回復は来年以降か（10/30）

新型コロナの感染拡大や在宅勤務の義務化で昼時にもかかわらず客足が途絶えた飲食店＝28日、スランゴール州（ＮＮＡ撮影）
マレーシアの外食業界に、新型コロナウイルス感染拡大の「第３波」が深刻な打撃を与えている。外出自粛で飲食店に閑古鳥が鳴く状況は、新型コロナ感染者数の増加で条件付き活動制限令が敷かれている首都圏クランバレ…
マレーシア経済

９月輸出14％増、黒字は過去２番目の高水準（10/30）

マレーシア統計局が28日発表した2020年９月の貿易統計（速報値）で、輸出額は前年同月比13.6％増の889億リン…

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マレーシア社会

新規感染は649人、累計３万人突破（10/30）

マレーシア保健省は29日、国内で新型コロナウイルスの感染者を新たに649人確認したと発表した。累計感染…

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マレーシア金融

ＲＭ１＝25.1円、＄１＝4.16ＲＭ（28日）（10/30）

■為替（28日午後５時時点） １リンギ＝25.0974円、100円＝3.9845リンギ １米ドル＝4.1560リンギ、１…

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マレーシア車両

三菱自、エクスパンダーの現地生産を開始（10/30）

マレーシアでの「エクスパンダー」生産１号車と、ＭＭＭの新西ＣＥＯ（右から２人目）ら関係者（同社提供）
三菱自動車の正規販売会社、ミツビシ・モーターズ・マレーシア（ＭＭＭ）は28日、パハン州プカンの工場で…

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マレーシア製造

ゴム手袋２社、コロナで７～９月大幅増益（10/30）

マレーシアのゴム手袋製造大手の業績が好調に推移している。2020年７～９月期連結決算でスーパーマックス・…

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マレーシア公益

ＦＧＶ、パハン州でバイオガス発電所稼働（10/30）

マレーシアの連邦土地開発公団（ＦＥＬＤＡ、フェルダ）傘下のパーム農園運営ＦＧＶホールディングスは28日…

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マレーシア医薬

アビガン2500錠、日本政府が無償供与（10/30）

日本政府はこのほど、新型コロナウイルス感染症の治療薬候補「アビガン」2,500錠をマレーシア政府に無償で供…

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マレーシア医薬

ファーマニアガ、ワクチン充塡で印社と覚書（10/30）

マレーシアの医薬品大手ファーマニアガはこのほど、完全子会社のファーマニアガ・ライフサイエンス（ＰＬＳ…

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マレーシアＩＴ

デジタル資産指針改定、ＩＥＯなど28日発効（10/30）

マレーシア証券委員会（ＳＣ）は28日、デジタル資産に関する新たな指針が同日に発効したと発表した。１月に…

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マレーシア経済

９月生産者物価は3.9％低下、下落幅は拡大（10/30）

マレーシア統計局が28日発表した2020年９月の生産者物価指数（ＰＰＩ、10年＝100）は101.2となり、前年同…

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マレーシア建設

ＧＤＢがＫＬのビル建設受注、12億リンギ超（10/30）

マレーシアの建設会社ＧＤＢホールディングスは26日、首都クアラルンプール中心部コンレイ通りの大規模複合…

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マレーシア建設

ＨＳＳエンジ、不正調査でＣＥＯ職務停止（10/30）

マレーシアのエンジニアリング大手ＨＳＳエンジニアズは27日、経営上の不正行為に関する独立調査を実施する…

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マレーシア農水

サバ州のパーム油産業、感染対策見直し要請（10/30）

マレーシア農園主協会（ＭＥＯＡ）は、東マレーシア・サバ州政府が、パーム油産業向けの新型コロナウイルス…

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マレーシア資源

サラワク沖で油田支援船転覆、乗員２人死亡（10/30）

マレーシアのサラワク州ミリ沖で27日早朝、バラム油田のオフショア支援船「ＭＶダヤン・トパーズ」が転覆し…

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マレーシア社会

コロナ感染者統計の操作疑惑、政府が否定（10/30）

マレーシア政府は、保健省が毎日発表している新型コロナウイルスの感染者統計が不正に操作されているのでは…

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マレーシア社会

イスラム教のコロナ患者対応で病院職員不足（10/30）

マレーシア・サバ州のイスラム医療福祉協会、プルサトゥアン・クバジカン・イスラム・プルバタン・サバ（Ｐ…

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マレーシア社会

海賊版「鬼滅」、マレーシアから調達の男逮捕（10/30）

【共同】人気アニメ「鬼滅の刃」の海賊版ＤＶＤを販売したとして、茨城県警は27日、著作権法違反の疑いで福…

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マレーシア政治

仏の風刺巡り懸念伝達、外務省（10/30）

【シンガポール共同】フランスのマクロン大統領がイスラム教の預言者の風刺を擁護していることを巡り、マレ…

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マレーシア食品

〔雨期乾季〕ペナンの麺、世界美食７位に（10/30）

米ＣＮＮがこのほど発表した「世界の美食50選」で、マレーシア・ペナン島の麺料理アッサム・ラクサが７位に…

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マレーシア経済

【税務会計】2020年景気刺激策（16）（10/30）

＜ポイント＞ ・年内、自動車の売上税が免除（または半減） ・新型コロナウイルス感染症の関連費用が損金…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）（10/30）

本文なし

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アジア社会

（表）新型コロナによる日本人入国規制（29日）（10/30）

本文なし

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年10月29日時点）（10/30）

本文なし

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）（10/29）

本文なし

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台湾サービス

ファン・ナウ、マレーシア同業を買収（10/29）

台湾の予約アプリ「FunNow（ファン・ナウ）」は27日、マレーシアのレストラン予約アプリ「TABLEAPP」を買収…

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年10月28日時点）（10/29）

本文なし

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マレーシア社会

テイクオフ：おためごかし。人の「た…（10/28）

おためごかし。人の「ため」と見せかけて、実はその人を「こか（転）し」て自分の利益を図ることを意味する…

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マレーシア経済

日台企業連携で販路拡大へ　ジェトロ、商談会に向けセミナー（10/28）

ウェブセミナー開催に当たって台湾側代表として挨拶した在マレーシア台湾経済文化弁事処のディレクター（経済班）、ジェームス・チャン氏＝27日
日本貿易振興機構（ジェトロ）クアラルンプール（ＫＬ）事務所は27日、台湾貿易センター（ＴＡＩＴＲＡ）Ｋ…

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マレーシア社会

新規感染835人、前日から400人減少（10/28）

マレーシア保健省は27日、国内で新型コロナウイルスの感染者を新たに835人確認したと発表した。過去最多…

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マレーシア金融

ＲＭ１＝25.1円、＄１＝4.17ＲＭ（27日）（10/28）

■為替（27日午後５時時点） １リンギ＝25.1392円、100円＝3.9778リンギ １米ドル＝4.1660リンギ、１…

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