ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（２月）４カ国で前年同月下回る経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンASEANマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計安徽省のＧＤＰ、１～３月は5.2％成長中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW【香港・マカオ経済統計】３月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW日系の半数が脱炭素取り組み 前年から拡大、非製造業で伸びマレーシア経済マクロ経済統計その他製造環境雇用・労務政策・法律・規制NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（２月） ４カ国で前年同月下回るASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW３月の物価上昇率2.7％、２年半ぶり低水準シンガポール経済マクロ経済統計NEW石炭生産が過去最高ペース １～３月、印・中国向けで高需要インドネシア資源貿易統計自動車二輪車石油・石炭・ガス鉱業環境財政NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（２月） ４カ国で前年同月下回るASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（２月） ２％増、約１年ぶりのプラス成長ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（２月） 主要５カ国で上昇率拡大シンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（２月）ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（１月） ５カ国で前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（１月） ８％減、10カ月連続のマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計