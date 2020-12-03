インドネシア ニュース

インドネシア 経済

新型コロナウイルス感染症の流行拡大により、経済界はインドネシア国内の失業者数が1,300万人に達すると予測している。流行が本格化して広範な産業が打撃を受けており、休業やレイオフ（一時解雇）によって失職者が急…