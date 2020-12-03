インドネシア ニュース

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インドネシア経済

コロナ禍の失業1300万人も

通貨危機・リーマン後超える影響（10/23）

新型コロナウイルス感染症の流行拡大により、経済界はインドネシア国内の失業者数が1,300万人に達すると予測している。流行が本格化して広範な産業が打撃を受けており、休業やレイオフ（一時解雇）によって失職者が急…
インドネシア政治

労組連、野党に雇用創出法の立法審査を要求（10/23）

インドネシアの労働組合連合は、福祉正義党（ＰＫＳ）と民主党の野党２党に対して、国会で雇用創出オムニバ…

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インドネシア金融

ＯＶＯ、来年は投資・保険会社との協業促進（10/23）

インドネシアの電子マネー・ポイントサービス「ＯＶＯ」は来年、より多くの投資会社や保険会社、金融機関と…

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インドネシア社会

バンテン州全域の行動制限、１カ月延長（10/23）

インドネシアの首都ジャカルタ西隣のバンテン州は、州内全域の新型コロナウイルス対策「大規模な社会的制…

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インドネシア観光

観光業に240億円支援、ホテル飲食店（10/23）

政府は新型コロナで損害を受けた観光業の支援として３兆3,000億ルピアを投じる（アンタラ通信）
インドネシア政府は21日、対新型コロナウイルスの支援策の一環として、観光産業に３兆3,000億ルピア（…

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インドネシア製造

ニコン、カメラ事業を代理店のみに切替（10/23）

ニコン・インドネシアのインスタグラムより
ニコンの現地法人ニコン・インドネシアは21日、カメラやレンズの販売、マーケティング、アフターセールス…

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インドネシア資源

石炭アダロ、下流事業で内外企業と合弁も（10/23）

インドネシアの石炭大手アダロ・エナジーは、国内外の企業と協力して石炭の下流事業を手掛ける合弁会社の設…

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インドネシア経済

オムニバス法、独禁法の五つの条項改正（10/23）

インドネシアで５日に成立した雇用創出に関する制度一括改正（オムニバス）法は、独占と不健全な企業競争を…

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インドネシア経済

来年度の首都最賃、ゼロ昇給＝実業家協会（10/23）

インドネシアの起業家団体、プリブミ実業家協会（ＨＩＰＰＩ）は、2021年度からジャカルタ特別州で適用され…

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インドネシア建設

東南スラウェシ州都で1.3キロの橋が完成（10/23）

ジョコ大統領は22日、クンダリ湾橋の完成を宣言した（内閣官房提供）
インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は22日、東南スラウェシ州の州都クンダリ市でクンダリ湾を結ぶ橋の…

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インドネシア運輸

13空港の旅客サービス料、12月31日まで免除（10/23）

運輸省は12月末までの期間限定で、主要13空港の空港税を免除する（アンタラ通信）
インドネシア運輸省は、国内13空港を出発する国内線の乗客が航空券購入時に支払う旅客サービス施設使用料…

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インドネシア金融

国営３行のシャリア銀合併、来年２月完了へ（10/23）

インドネシアの国営銀行のバンク・マンディリ（マンディリ銀）、バンクネガラインドネシア（ＢＮＩ）、バン…

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インドネシア金融

マンディリ銀、新頭取にダルマワン取締役（10/23）

バンク・マンディリの株主総会で、新頭取への就任が承認されたダルマワン氏（同行提供）
インドネシアの国営銀行バンク・マンディリ（マンディリ銀）の臨時株主総会が21日に開かれ、新頭取にダル…

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インドネシア金融

為替参照１万4697ルピア、株価は３日続落（10/23）

インドネシアルピアの為替相場（参照レート）は22日、前日から0.27％安の１米ドル＝１万4,697ルピアとな…

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インドネシア政治

米長官、南アジア歴訪へ（10/23）

【ワシントン共同】米国務省は21日、ポンペオ国務長官が25～30日の日程でインド、スリランカ、モルディブ、…

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インドネシア社会

感染地の訪問者、勤務先に報告を＝対策本部（10/23）

インドネシア政府の新型コロナウイルス緊急対策本部（タスクフォース）は、来週の長期休暇期間に新型コロ…

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インドネシア社会

炭鉱で土砂崩れ、11人死亡　スマトラ島（10/23）

【ジャカルタ共同】インドネシア・スマトラ島南スマトラ州の村にある炭鉱で21日、大雨が降り続いた影響で土…

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インドネシア社会

主要地域別のコロナ感染者（10月21日まで）（10/23）

本文なし

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）（10/23）

本文なし

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アジア社会

（表）新型コロナによる日本人入国規制（22日）（10/23）

本文なし

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年10月22日時点）（10/23）

本文なし

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ベトナム社会

続発する在留カード偽造（10/23）

【共同】日本での中長期滞在に必要な在留カードの偽造や密売事件が後を絶たない。捜査関係者によると、29種…

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インドネシア社会

テイクオフ：コロナ禍でオンライン形…（10/22）

コロナ禍でオンライン形式に変化したものの一つが音楽関連のイベントだ。新型コロナウイルスの流行拡大で、…

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インドネシア製造

大人用紙おむつ３割増強　ユニ・チャーム、10億円投資（10/22）

ユニ・チャーム・インドネシアの工場外観（同社提供）
衛生用品大手ユニ・チャームは、インドネシアで大人用紙おむつの生産を３割増強する。世界４位の人口規模の…

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インドネシア経済

ソーシャルメディアの制限強化へ、偽情報で（10/22）

インドネシア政府は特定のソーシャルメディアの運営停止を命じられるよう新たな規制をまとめる。政府が偽情…

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インドネシア経済

コロナ対策は現状継続、景気・死亡率穏やか（10/22）

インドネシア政府は、新型コロナウイルスワクチンが導入されるまでは、現在のコロナ対策を継続する方針を示…

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インドネシア経済

新興企業への投資、大型投資は減少傾向（10/22）

インドネシアを含む東南アジア全体で、ベンチャーキャピタルによる新興企業への投資規模が縮小傾向にある。…

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インドネシア経済

雇用創出法の細則40本準備、労組は協議拒否（10/22）

インドネシア政府は、雇用創出に関する制度一括改正（オムニバス）法の細則として、40の新法令を制定する。…

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インドネシア経済

政府系投資会社、来年１月に設立へ（10/22）

国営企業省のカルティカ副大臣は20日、政府系投資会社「インドネシア投資公社」を来年１月に設立する方針を…

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インドネシア運輸

パティンバン港、ＣＴコープ企業連合が通過（10/22）

インドネシア運輸省は20日、西ジャワ州スバン県で円借款により建設中のパティンバン港の運営事業者を選ぶ入…

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インドネシア運輸

ライオンエア、出発前のコロナ検査場所追加（10/22）

インドネシアの格安航空会社（ＬＣＣ）ライオンエア・グループは21日、出発を控える乗客が新型コロナウイル…

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