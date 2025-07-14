五菱ビンゴＥＶ、マイナーチェンジで値下げ

インドネシア五菱ビンゴＥＶ、マイナーチェンジで値下げ車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグ中国インドネシア自動車電機関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略北汽集団の上半期販売、６％増の81.7万台中国北京車両統計自動車NEW五菱ビンゴＥＶ、マイナーチェンジで値下げインドネシア車両自動車電機NEW五菱汽車の商用ＥＶ価格発表、270万円からインドネシア車両自動車電機NEWＢＹＤ車運搬船「SHENZHEN」、欧州へ初出航中国深セン運輸貿易自動車海運ＢＹＤと上海レゴランド、運転体験で協力中国深セン車両自動車観光娯楽ＮＩＯの電池交換施設、高速道路に１千カ所中国上海車両自動車インフラ陸運インドネシアの最新ニュースハイアール、25年はエアコン販売50％増目標インドネシア電機電機NEWテイクオフ：「正装して式場に入れば…インドネシア社会社会一般文化・宗教NEWインドモービル、中国一汽「紅旗」と提携インドネシア車両自動車各国・地域のトップ記事香港暴雨「大外れ」で政府釈明PICK UP社会社会一般教育環境政策・法律・規制災害NEW中国【中国で勝ち抜く】巨大市場に「あえて挑まず」独自PICK UP電機マクロ経済貿易電機その他製造NEW台湾対米関税協議は「重要局面」PICK UP経済貿易石油・石炭・ガス政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ