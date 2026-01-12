〔セブ通信〕セブランド、複合施設を開業

フィリピン〔セブ通信〕セブランド、複合施設を開業建設NEW国・地域フィリピン業種建設関連タグフィリピン不動産建設・プラント小売り観光関連トピックス・特集・連載セブ通信セブ通信〔セブ通信〕セブランド、複合施設を開業フィリピン建設不動産建設・プラント観光小売りNEW〔セブ通信〕アップルワン、マリオットホテル開業フィリピン観光観光小売り〔セブ通信〕ＳＭプライム、展示施設を来年開業フィリピン建設設備投資建設・プラント観光イベント小売り〔セブ通信〕ラプラプ高速道延伸、入札実施へフィリピン運輸インフラ建設・プラント陸運〔セブ通信〕メトロ、新業態の高級小売店を開業フィリピン商業小売り〔セブ通信〕農業省、農薬検査拠点を新設フィリピン農水農林・水産イベント政策・法律・規制フィリピンの最新ニュース８日為替：＄１＝59.170ペソ（↑）フィリピン金融金融一般証券自工会、優遇対象企業への補助金履行を訴えフィリピン車両自動車政策・法律・規制財政NEW投資委、労働力育成で産学連携促進フィリピン経済マクロ経済ＩＴ一般教育イベント雇用・労務政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港200年の酒蔵、香港企業と合弁独自PICK UP食品食品・飲料文化・宗教NEW中国ゲーム売上高が過去最高にPICK UP媒体貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他サービス娯楽メディアNEW台湾25年輸出は35％増、過去最高PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ