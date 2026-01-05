【マーケット】株式 2026/01/05

アジア【マーケット】株式 2026/01/05経済NEW国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア株・為替情報アジア株・為替情報【マーケット】株式 2026/01/05アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】為替 2026/01/05（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】株式 2026/01/02アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2026/01/02（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済【マーケット】株式 2025/12/26アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/12/26（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済日本の最新ニュース25年食品値上げ２万品超、前年比６割増日本食品統計食品・飲料小売り楽天モバイル１千万回線、競合は傍観一転し警戒日本ＩＴＩＴ一般通信〔アジア人事〕東京エレクトロン日本経済マクロ経済電機機械各国・地域のトップ記事中国100都市の新築住宅価格、28カ月連続上昇PICK UP建設統計設備投資不動産建設・プラントNEW香港高速鉄道の乗客、25年は3000万人突破PICK UP運輸統計陸運NEW台湾ＡＳＵＳ、26年の新型スマホ発売見送りPICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ