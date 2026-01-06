アジア【マーケット】為替 2026/01/06（日本時間19時30分）経済国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア株・為替情報アジア株・為替情報【マーケット】株式 2026/01/06アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2026/01/06（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済【マーケット】株式 2026/01/05アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2026/01/05（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済【マーケット】株式 2026/01/02アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2026/01/02（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済日本の最新ニュース【月次リポート】自動車ニュース（25年12月） ＥＵ、エンジン車の35年販売禁止を撤回へアジア車両自動車環境車部品エヌビディア、自動運転車向けＡＩ発表米国車両自動車ＩＴ一般車部品行くべき旅行先に長崎・沖縄も、米ＮＹタイムズ日本観光観光NEW各国・地域のトップ記事香港宏福苑管理組合の解散を承認、土審処PICK UP社会不動産建設・プラント社会一般事件政策・法律・規制災害NEW台湾エヌビディア、Ｈ200需要「極めて強い」PICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW韓国輸出が初の７千億ドル突破PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ