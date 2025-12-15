【マーケット】株式 2025/12/15

アジア【マーケット】株式 2025/12/15経済NEW国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア株・為替情報アジア株・為替情報【マーケット】株式 2025/12/15アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】為替 2025/12/15（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】株式 2025/12/12アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/12/12（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済【マーケット】株式 2025/12/11アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/12/11（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済日本の最新ニュース半導体密輸で中国人拘束、米エヌビディア製米国ＩＴ電子・コンピューター事件政策・法律・規制車部品生成ＡＩでポスター制作、サクラクレパスが謝罪日本経済ＩＴ一般その他製造イベントニチレイ、東南アで越境物流と水産事業を強化日本食品貿易食品・飲料農林・水産陸運各国・地域のトップ記事中国小売売上高が３年で伸び最小PICK UP経済マクロ経済統計自動車電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食NEW香港26年の輸出額は８～９％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW台湾中銀、政策金利据え置きかPICK UP金融金融一般不動産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ