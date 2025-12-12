アジア【マーケット】為替 2025/12/12（日本時間19時30分）経済NEW国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア株・為替情報アジア株・為替情報【マーケット】株式 2025/12/12アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】為替 2025/12/12（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】株式 2025/12/11アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/12/11（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済【マーケット】株式 2025/12/10アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/12/10（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済日本の最新ニュースＥＶ新税最大２万４千円か、エコカー縮小日本車両自動車政策・法律・規制財政生成ＡＩでポスター制作、サクラクレパスが謝罪日本経済ＩＴ一般その他製造イベント【マーケット】為替 2025/12/10（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済各国・地域のトップ記事香港独立委が９カ月内に調査報告PICK UP社会社会一般事件政治一般政策・法律・規制災害NEW中国創薬企業の海外契約が好調PICK UP医薬貿易統計保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW台湾メキシコ追加関税、台湾にもPICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信鉄鋼・金属その他製造政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ