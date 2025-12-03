ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月）３カ国で伸び減速経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ【月次リポート】全国（11月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】台湾（11月）台湾経済マクロ経済NEW11月ＣＰＩ上昇率2.4％、ウォン安が影響韓国経済マクロ経済統計NEW【月次リポート】マレーシア（11月）マレーシア経済マクロ経済NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月） ３カ国で伸び減速ASEAN経済マクロ経済統計NEW【月次リポート】シンガポール（11月）シンガポール経済マクロ経済NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月） ３カ国で伸び減速ASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（９月） ６カ国全てで前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月） 輸出３％増、５カ国で前年超えASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（９月） ３％減、インドネシア２桁減続くASEAN経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（９月） ５カ国で上昇率が加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（８月） ５カ国で増加も伸び鈍化目立つASEAN経済マクロ経済貿易統計シンガポールの最新ニュース米国大使、関税措置への理解求めるシンガポール経済マクロ経済貿易政策・法律・規制ＡＩ活用し感染症対策、27年実用化へシンガポール医薬ＩＴ一般保健医療NEWＯＣＢＣ銀のシステム障害、情報流出なしシンガポール金融ＩＴ一般金融一般社会一般各国・地域のトップ記事中国事業拡大意欲が最低更新PICK UP経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資その他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港「独立委員会」が火災調査PICK UP社会社会一般事件政治一般政策・法律・規制選挙災害NEW台湾新車販売、11月は6.9％減PICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ