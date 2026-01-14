江蘇の12月ＣＰＩ、0.8％上昇

中国江蘇江蘇の12月ＣＰＩ、0.8％上昇経済NEW国・地域中国江蘇業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ浙江の12月ＣＰＩ、0.9％上昇中国浙江経済マクロ経済統計NEW江蘇の12月ＣＰＩ、0.8％上昇中国江蘇経済マクロ経済統計NEW天津のＣＰＩ、12月は0.3％上昇中国天津経済マクロ経済統計NEW25年12月ＣＰＩ上昇率は1.33％、前月から加速インド経済マクロ経済統計NEW北京のＣＰＩ、12月は1.0％上昇中国北京経済マクロ経済統計遼寧のＣＰＩ、12月も1.0％上昇中国遼寧経済マクロ経済統計中国の最新ニューススシロー、上海で３店開業へ中国上海サービス食品・飲料外食・飲食NEW通信や医療サービス開放拡大、９都市で中国サービス貿易ＩＴ一般医薬品その他製造その他サービス政策・法律・規制【会社紛争対応】環境保護関連中国経済雇用・労務政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国ＥＵ向けのＥＶ輸出２割増もPICK UP車両貿易自動車食品・飲料農林・水産設備投資政策・法律・規制NEW香港被災者転居先巡り議論広がるPICK UP社会不動産建設・プラント社会一般事件政策・法律・規制災害NEW台湾高鉄延伸、政権周辺にも異論PICK UP運輸インフラ建設・プラント陸運政治一般選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ