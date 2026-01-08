米12月消費者物価2.7％上昇、市場予想通り

米国米12月消費者物価2.7％上昇、市場予想通り経済国・地域米国業種経済関連タグ日本米国食品・飲料石油・石炭・ガス卸売り小売りマクロ経済統計政策・法律・規制ＣＰＩ上海の12月ＣＰＩ、0.6％上昇中国上海経済マクロ経済統計米12月消費者物価2.7％上昇、市場予想通り米国経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス卸売り政策・法律・規制小売り浙江の12月ＣＰＩ、0.9％上昇中国浙江経済マクロ経済統計江蘇の12月ＣＰＩ、0.8％上昇中国江蘇経済マクロ経済統計天津のＣＰＩ、12月は0.3％上昇中国天津経済マクロ経済統計25年12月ＣＰＩ上昇率は1.33％、前月から加速インド経済マクロ経済統計日本の最新ニュースホンダが新「Ｈ」マーク、自動車や販売店に導入日本車両自動車米国、温室ガス排出量が２％超増米国経済統計自動車石油・石炭・ガス電力・ガス・水道環境政策・法律・規制秋サケ漁獲が平成以降最低、最盛期03年の１割日本農水統計食品・飲料農林・水産各国・地域のトップ記事中国都市軌道交通網が順調拡大PICK UP運輸統計インフラ設備投資建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW香港修繕工事に談合防止策策定へPICK UP建設不動産建設・プラント社会一般事件政治一般政策・法律・規制災害NEW台湾ＴＳＭＣ、26年は３割増収PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEW各国・地域のトップ記事一覧へ