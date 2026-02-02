深センの25年ＧＤＰ、5.5％成長＝目標達成

中国深セン深センの25年ＧＤＰ、5.5％成長＝目標達成経済NEW国・地域中国深セン業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ陝西のＧＤＰ成長目標、26年は「５％前後」中国陝西経済マクロ経済政策・法律・規制NEW寧夏のＧＤＰ、25年は5.3％成長中国寧夏経済マクロ経済貿易統計NEW広東の25年ＧＤＰ、3.9％成長＝目標届かず中国広東経済マクロ経済統計NEW深センの25年ＧＤＰ、5.5％成長＝目標達成中国深セン経済マクロ経済統計NEW山東のＧＤＰ成長目標、26年は「５％以上」中国山東経済マクロ経済政策・法律・規制山西のＧＤＰ、25年は4.0％成長＝目標未達中国山西経済マクロ経済貿易統計ＧＤＰ陝西のＧＤＰ成長目標、26年は「５％前後」中国陝西経済マクロ経済政策・法律・規制NEW寧夏のＧＤＰ、25年は5.3％成長中国寧夏経済マクロ経済貿易統計NEW広東の25年ＧＤＰ、3.9％成長＝目標届かず中国広東経済マクロ経済統計NEW深センの25年ＧＤＰ、5.5％成長＝目標達成中国深セン経済マクロ経済統計NEW25年ＧＤＰ成長率は3.5％ 輸出がけん引、政府予測上回る香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売りNEWＧＤＰ成長率、４Ｑは12.68％＝通年は8.63％台湾経済マクロ経済統計NEW中国の最新ニュース25年の世界スマホ出荷、中国勢はシェア縮小中国ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW25年のスマホ出荷３％減、３年ぶりマイナス中国ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW中国、英ウイスキー関税減＝５年で500億円効果中国経済マクロ経済貿易食品・飲料保健医療医薬品観光政策・法律・規制財政NEW各国・地域のトップ記事香港25年ＧＤＰ成長率は3.5％PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売りNEW中国安徽が25年の自動車生産首位PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW台湾25年の経済成長率は8.63％経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW各国・地域のトップ記事一覧へ