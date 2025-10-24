インドネシア【続・政経ウオッチ】スハルト元大統領が国家英雄に第108回政治NEW国・地域インドネシア業種政治関連タグインドネシア政治一般関連トピックス・特集・連載続・インドネシア政経ウオッチ続・インドネシア政経ウオッチ【続・政経ウオッチ】スハルト元大統領が国家英雄に 第108回インドネシア政治政治一般NEW【続・政経ウオッチ】国民車構想再びインドネシア経済マクロ経済【続・政経ウオッチ】国営企業省の解体、国営企業規制庁へインドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制【続・政経ウオッチ】マクロ経済安定よりも景気刺激重視へインドネシア経済マクロ経済【続・政経ウオッチ】スリ財務相解任とトリプル安インドネシア経済マクロ経済金融一般証券社会一般事件政治一般【続・政経ウオッチ】抗議デモが全国へ波及、暴動へ変化インドネシア社会社会一般事件政治一般軍事インドネシアの最新ニュース大手４銀行１～９月決算、国営３行が減益インドネシア金融決算金融一般NEW１米ドル＝１万6734ルピア（17日為替）インドネシア金融金融一般証券NEWダナンタラ、国営製鉄に資金注入で最終調整インドネシア鉄鋼鉄鋼・金属財政各国・地域のトップ記事中国３割超がハードシップ手当PICK UP経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW香港「深海養殖」が来年始動PICK UP農水農林・水産政策・法律・規制NEW台湾10月の連休増、航空大手潤すPICK UP運輸統計決算空運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ