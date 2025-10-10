ASEAN【マクロ経済ウオッチ】第29回輸出拡大の裏で進む中国との関係深化経済国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムシンガポールインドネシアフィリピン米国マクロ経済貿易関連トピックス・特集・連載ＡＳＥＡＮマクロ経済ウオッチＡＳＥＡＮマクロ経済ウオッチ【マクロ経済ウオッチ】第29回 輸出拡大の裏で進む中国との関係深化ASEAN経済マクロ経済貿易【マクロ経済ウオッチ】第28回 トランプ関税の現在とくすぶるリスクASEAN経済マクロ経済【マクロ経済ウオッチ】第27回 にわかに立ち上る政治不安ASEAN経済マクロ経済【マクロ経済ウオッチ】第26回 輸出依存国で揺らぐ発展のかたちASEAN経済マクロ経済【マクロ経済ウオッチ】第25回 ハードデータにみる関税回避行動と持続性ASEAN経済マクロ経済【マクロ経済ウオッチ】第24回 トランプ関税の影響：そして勝者はいなくなるASEAN経済マクロ経済政策・法律・規制シンガポールの最新ニュースケッペル、豪地域モールの権益75％取得シンガポール金融金融一般不動産小売り公営賭博、24年度の売上高127億Ｓドルシンガポール媒体統計観光娯楽セムコープ、印の太陽光発電事業者を買収シンガポール公益インフラ電力・ガス・水道証券環境各国・地域のトップ記事中国国慶節連休の人出が過去最多PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般金融一般その他サービス陸運海運空運観光社会一般スポーツ文化・宗教政策・法律・規制小売り外食・飲食香港ＨＳＢＣ、恒生銀を非公開化PICK UP金融金融一般証券韓国９月の韓国車販売5.4％増PICK UP車両統計自動車各国・地域のトップ記事一覧へ