10日間の密輸品押収４億円、154人逮捕

ミャンマー10日間の密輸品押収４億円、154人逮捕社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー統計貿易社会一般貿易統計深センの輸出額、１～８月は５％減中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW10日間の密輸品押収４億円、154人逮捕ミャンマー社会貿易統計社会一般NEW乳製品の関税収入、１～６月は19％増フィリピン食品貿易統計食品・飲料財政NEW安徽の１～８月経済統計、鉱工業は8.6％増中国安徽経済マクロ経済貿易統計レアアース磁石輸出10％増、中国８月中国資源貿易統計その他製造鉱業政策・法律・規制４～８月のエビ輸出3700トン、15億円ミャンマー農水貿易統計農林・水産ミャンマーの最新ニュース中国友好協会、北東部病院に医薬品など寄付ミャンマー医薬保健医療医薬品外交軍事政権、2026年の祝日を発表ミャンマー社会社会一般文化・宗教政策・法律・規制中国税関への登録申請、５日時点で3739件ミャンマー経済マクロ経済貿易食品・飲料農林・水産政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国値引き競争で安値志向に拍車PICK UPサービスマクロ経済統計ＩＴ一般その他サービス政策・法律・規制外食・飲食NEW香港「スーパー台風」到来に備え安全情報PICK UP社会空運観光娯楽社会一般教育スポーツ政策・法律・規制災害NEW台湾ＴＳＭＣの米工場拡張に打撃PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資雇用・労務政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ