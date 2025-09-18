深センの輸出額、１～８月は５％減

中国深セン深センの輸出額、１～８月は５％減経済NEW国・地域中国深セン業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易自動車統計ＢＹＤの運転支援搭載車、８月販売は26万台中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般NEW深センの輸出額、１～８月は５％減中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW安徽の１～８月経済統計、鉱工業は8.6％増中国安徽経済マクロ経済貿易統計天津の１～８月経済統計、鉱工業は5.0％増中国天津経済マクロ経済統計新車販売、30年までに４千万台へ＝ＣＰＣＡ中国車両統計自動車広東省の鉱工業生産、１～８月は2.2％増中国広東経済マクロ経済統計貿易統計深センの輸出額、１～８月は５％減中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW10日間の密輸品押収４億円、154人逮捕ミャンマー社会貿易統計社会一般NEW乳製品の関税収入、１～６月は19％増フィリピン食品貿易統計食品・飲料財政NEW安徽の１～８月経済統計、鉱工業は8.6％増中国安徽経済マクロ経済貿易統計レアアース磁石輸出10％増、中国８月中国資源貿易統計その他製造鉱業政策・法律・規制４～８月のエビ輸出3700トン、15億円ミャンマー農水貿易統計農林・水産中国の最新ニュース上海が非戸籍者の房産税免除、14年ぶり調整中国上海建設不動産政策・法律・規制NEW北京経開区の外資企業数、27年に２千社へ中国北京経済マクロ経済自動車ＩＴ一般医薬品バイオその他製造政策・法律・規制スマホ用有機ＥＬ、ハイエンド品の投入進む中国ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事中国値引き競争で安値志向に拍車PICK UPサービスマクロ経済統計ＩＴ一般その他サービス政策・法律・規制外食・飲食NEW香港「スーパー台風」到来に備え安全情報PICK UP社会空運観光娯楽社会一般教育スポーツ政策・法律・規制災害NEW台湾ＴＳＭＣの米工場拡張に打撃PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資雇用・労務政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ