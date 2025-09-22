国会が26年予算修正承認、地方交付金が増額

インドネシア国会が26年予算修正承認、地方交付金が増額経済国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済財政政策・法律・規制ＧＤＰ30年まで年率11％成長、ダナンが目標設定ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制国会が26年予算修正承認、地方交付金が増額インドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政ＮＺのＧＤＰ急減、製造業の低迷浮き彫りニュージーランド経済マクロ経済統計その他製造機械ＵＯＢ銀、越ＧＤＰ成長率予測を上方修正ベトナム経済マクロ経済統計高度人材育成で高所得国入り イノベーション主導、世銀が提言ベトナム経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター通信精密機器教育政策・法律・規制世界のハラル拠点で市場開拓 見本市開催、日本企業も商機模索マレーシア経済マクロ経済貿易食品・飲料卸売りイベント文化・宗教小売り外食・飲食インドネシアの最新ニュースプラボウォ大統領訪日、滞在数時間インドネシア政治政治一般外交自動車部品見本市、26年９月に開催インドネシア車両自動車二輪車電機その他製造イベント車部品NEW年50～60本の探査井目標＝石油ガス当局インドネシア資源石油・石炭・ガス政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港ＡＩは市民の近くから導入PICK UPＩＴＩＴ一般政治一般政策・法律・規制中国レジャー向け二輪車が台頭PICK UP車両二輪車娯楽政策・法律・規制車部品台湾電気料金、民生用を引き上げPICK UP公益決算電力・ガス・水道政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ