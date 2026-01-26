江西のＧＤＰ、25年は5.2％成長＝目標達成

中国江西江西のＧＤＰ、25年は5.2％成長＝目標達成経済NEW国・地域中国江西業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ北京のＧＤＰ成長目標、26年は「５％前後」中国北京経済マクロ経済政策・法律・規制NEW河北のＧＤＰ、25年は5.6％成長＝目標達成中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW遼寧のＧＤＰ、25年は3.7％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済統計NEW江西のＧＤＰ、25年は5.2％成長＝目標達成中国江西経済マクロ経済統計NEW福建のＧＤＰ、25年は5.0％成長＝目標達成中国福建経済マクロ経済統計NEW世帯別ＣＰＩ、７～12月は0.9％上昇シンガポール経済マクロ経済統計NEWＧＤＰ北京のＧＤＰ成長目標、26年は「５％前後」中国北京経済マクロ経済政策・法律・規制NEW湖北省のＧＤＰ、25年は5.5％成長中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW安徽省のＧＤＰ、25年は5.5％成長中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW江西のＧＤＰ、25年は5.2％成長＝目標達成中国江西経済マクロ経済統計NEW河北のＧＤＰ、25年は5.6％成長＝目標達成中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW遼寧のＧＤＰ、25年は3.7％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済統計NEW自動車統計江鈴集団、30年に年間販売100万台へ中国江西車両統計自動車NEW遼寧のＧＤＰ、25年は3.7％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済統計NEW安徽省のＧＤＰ、25年は5.5％成長中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW湖北省のＧＤＰ、25年は5.5％成長中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW江西のＧＤＰ、25年は5.2％成長＝目標達成中国江西経済マクロ経済統計NEW卸売り・飲食業が過去最高 25年商業統計、小売業も高水準台湾経済マクロ経済統計決算卸売り小売り外食・飲食NEW中国の最新ニュース港珠澳大橋利用の貿易額、25年は40％増中国広東経済貿易統計ＩＴ一般陸運空運小売りNEWテイクオフ：広州市内で先週末、広州…中国社会社会一般教育イベントNEW吉利汽車、世界販売を30年に650万台超へ中国浙江車両貿易自動車ＩＴ一般雇用・労務車部品NEW各国・地域のトップ記事香港焼酎・泡盛の魅力、若者にも独自PICK UP食品貿易食品・飲料卸売りイベント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW中国疲れ知らずのＡＩアバターPICK UPＩＴＩＴ一般通信その他サービスメディア小売りNEW台湾卸売り・飲食業が過去最高PICK UP経済マクロ経済統計決算卸売り小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ