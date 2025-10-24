インドネシア「太った内閣」試される舵取り難路のプラボウォ政権１年（４）PICK UP政治NEW国・地域インドネシア業種政治関連タグインドネシア政策・法律・規制政治一般関連トピックス・特集・連載難路のプラボウォ政権１年難路のプラボウォ政権１年「太った内閣」試される舵取り 難路のプラボウォ政権１年（４）インドネシア政治政治一般政策・法律・規制NEW「再選挙でも投票」34％否定 難路のプラボウォ政権１年（３）インドネシア政治政治一般政策・法律・規制雇用と格差、くすぶる火種 難路のプラボウォ政権１年（２）インドネシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制ＦＤＩ失速、開発は内資頼みに 難路のプラボウォ政権１年（１）インドネシア経済マクロ経済統計設備投資政策・法律・規制インドネシアの最新ニュース金相場上昇で国営鉱山大手の金供給が不足インドネシア資源鉱業金融一般NEW完全国産車、28年までに生産目標＝大統領インドネシア車両自動車政策・法律・規制ＭＲＴジャカルタ、住商に車両発注10年ぶりインドネシア運輸陸運NEW各国・地域のトップ記事中国中小景況感が低水準で横ばいPICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW香港本土出身者の住宅購入に勢いPICK UP建設統計不動産NEW韓国のり輸出、１～９月は２桁増PICK UP食品貿易統計食品・飲料NEW各国・地域のトップ記事一覧へ