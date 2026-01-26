北京のＧＤＰ成長目標、26年は「５％前後」

中国北京北京のＧＤＰ成長目標、26年は「５％前後」経済NEW国・地域中国北京業種経済関連タグ中国マクロ経済政策・法律・規制ＣＰＩ北京のＧＤＰ成長目標、26年は「５％前後」中国北京経済マクロ経済政策・法律・規制NEW河北のＧＤＰ、25年は5.6％成長＝目標達成中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW遼寧のＧＤＰ、25年は3.7％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済統計NEW江西のＧＤＰ、25年は5.2％成長＝目標達成中国江西経済マクロ経済統計NEW福建のＧＤＰ、25年は5.0％成長＝目標達成中国福建経済マクロ経済統計NEW世帯別ＣＰＩ、７～12月は0.9％上昇シンガポール経済マクロ経済統計NEWＧＤＰ北京のＧＤＰ成長目標、26年は「５％前後」中国北京経済マクロ経済政策・法律・規制NEW湖北省のＧＤＰ、25年は5.5％成長中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW安徽省のＧＤＰ、25年は5.5％成長中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW江西のＧＤＰ、25年は5.2％成長＝目標達成中国江西経済マクロ経済統計NEW河北のＧＤＰ、25年は5.6％成長＝目標達成中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW遼寧のＧＤＰ、25年は3.7％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済統計NEW失業率北京のＧＤＰ成長目標、26年は「５％前後」中国北京経済マクロ経済政策・法律・規制NEW25年12月の失業率0.7％、24歳以下は5.1％タイ経済マクロ経済統計雇用・労務NEW一行ニュース（22日付）中国経済マクロ経済12月の失業率3.30％、４カ月連続下落台湾経済マクロ経済統計雇用・労務豪12月失業率、4.1％に改善 利上げ観測急拡大オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務【つれづれルピア】進むルピア安、中銀は政策金利据え置きインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制中国の最新ニュース外食大手の出店計画、４割が「慎重に拡大」中国サービス統計外食・飲食NEW遼寧のＧＤＰ、25年は3.7％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済統計NEW深センの25年輸出額、33年連続で都市別１位中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事香港焼酎・泡盛の魅力、若者にも独自PICK UP食品貿易食品・飲料卸売りイベント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW中国疲れ知らずのＡＩアバターPICK UPＩＴＩＴ一般通信その他サービスメディア小売りNEW台湾卸売り・飲食業が過去最高PICK UP経済マクロ経済統計決算卸売り小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ