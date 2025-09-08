旅行博、日本各地の魅力発信

マレーシア旅行博、日本各地の魅力発信訪日旅行、観光客の地方分散図るPICK UP観光NEW国・地域マレーシア業種観光関連タグマレーシア日本観光統計イベント社会一般文化・宗教貿易統計８月の輸出4.4％増 電機・機械伸び、米国以外が堅調中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般食品・飲料医薬品繊維鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW貿産相の蘭訪問、4.5億リンギの投資確保マレーシア経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター精密機器設備投資外交NEW旅行博、日本各地の魅力発信 訪日旅行、観光客の地方分散図るマレーシア観光統計観光社会一般イベント文化・宗教NEW域内消費者の景況感指数は50超 ＵＯＢ調査、国ごとに明暗ASEAN経済マクロ経済統計金融一般NEW１～７月のサービス貿易、8.2％増の4.6兆元中国サービス貿易統計その他サービス観光８月の掘削機販売13％増、内外需の好調継続中国製造貿易統計その他製造機械インフラ建設・プラントマレーシアの最新ニュース貿産相の蘭訪問、4.5億リンギの投資確保マレーシア経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター精密機器設備投資外交NEW建設業の25年成長率予測、非住宅好調で9.6％マレーシア建設統計インフラ不動産建設・プラントNEWＲＭ１＝35.0円、＄１＝ＲＭ4.22（８日）マレーシア金融金融一般証券NEW各国・地域のトップ記事中国８月の輸出4.4％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般食品・飲料医薬品繊維鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW香港大荒れ天気がイベント直撃PICK UP経済マクロ経済環境イベント事件災害NEW台湾国際半導体展が10日に開幕PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信イベントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ