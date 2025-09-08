１～７月のサービス貿易、8.2％増の4.6兆元

中国１～７月のサービス貿易、8.2％増の4.6兆元サービス国・地域中国業種サービス関連タグ中国その他サービス観光統計貿易貿易統計１～７月のサービス貿易、8.2％増の4.6兆元中国サービス貿易統計その他サービス観光８月の掘削機販売13％増、内外需の好調継続中国製造貿易統計その他製造機械インフラ建設・プラント８月輸出、衣類・履物が減 対米駆け込み反動、総額は15％増ベトナム経済貿易統計４～８月のコメ輸出量、103万トン超えミャンマー農水貿易統計農林・水産上汽通用五菱の新車販売、８月は横ばい中国広西車両貿易統計自動車今年の輸出見通しを上方修正、貿易発展局香港経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制中国の最新ニュース威馬汽車が月内生産再開、５年で新車10車種中国上海車両貿易自動車設備投資証券米国製光ファイバーに不当廉売関税、商務省中国製造貿易通信その他製造政策・法律・規制ホンダの８月販売6.4％減、下げ幅縮小続く中国車両統計自動車各国・地域のトップ記事香港ライドシェア条例案を提出PICK UP運輸ＩＴ一般陸運政策・法律・規制中国中国社がサッカー強豪に照準PICK UP経済マクロ経済自動車電機社会一般スポーツ台湾政府、住宅ローン規制を緩和PICK UP建設金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ